Patente falsa denunciato dai carabinieri

Durante i controlli su strada i carabinieri del radiomobile di Pisa hanno proceduto al controllo di un conducente di nazionalità extra Ue alla guida di un mezzo che ha esibito una patente rilasciata dalla sua nazione di provenienza. da qui l’attento controllo del documento che di fatto risultava difforme dai modelli originali. All’esito degli accertamenti l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per uso di atto falso e la patente di guida ritirata. Inoltre sempre i militari del Norm hanno segnalato in stato di libertà un cittadino che sottoposto alla misura sostitutiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, di fatto, senza giustificato motivo si era allontanato dal domicilio. L’uomo, alla fine è stato rintracciato dai carabninieri, riaccompagnato a casa e infine anche debnunciato all’autorità giudiziaria.