Pasticceria Gruppo social per salvarla

Si mobilita la solidarietà per la storica pasticceria Frangioni che è in odore di sfratto. Il tempo è agli sgoccioli ma non è agli sgoccioli la resilienza di Daniela Salvini e degli amici e clienti della pasticceria tant’è che è stato creato un gruppo whatsapp con oltre 240 partecipanti. Da un lato, si chiede l’interessamento del sindaco Michele Conti, dall’altro si profila la possibilità di creare una raccolta fondi su diverse piattaforme di crowfounding.

"Io da qui non mi muovo. Non lo trovo giusto. Ho sempre pagato l’affitto. Sempre. In meno di due mesi, hanno firmato per la pasticceria più di mille persone. Non voglio lasciare questo luogo del cuore".