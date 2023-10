Pasticceria salva: cliente acquista il fondo e concede l’affitto

Pisa, 27 ottobre 2023 – Chi la dura, la vince. Fine dell’incubo per lo sfratto della storica ‘Pasticceria Frangioni’. "Una mattina entra un cliente. Non abituale. Prende il caffè e poi mi dice che ha letto i giornali; conosce la storia mia e del fondo. Il giorno dopo, questo signore ritorna. Solito caffè e poi mi dice che vorrebbe acquistare il fondo, la pasticceria e che mi avrebbe fatto un contratto di sei anni più sei. Non ci credevo". Il tutto due giorni prima dell’ennesima e forse ultima "visita" dell’ufficiale giudiziario. A parlare, è Daniela Salvini l’indomita pasticcera moglie del compianto maestro di pasticceria Giancarlo Frangioni.

Forse Daniela non ci sperava più. La macchina giudiziaria stava facendo inesorabilmente il suo corso, inserendosi in un percorso di trattative finite male e poi di sfratto che va avanti dall’aprile scorso. È passata una primavera, un’intera estate ma la proprietà era irremovibile: quel fondo s’ha da vendere. Il contratto di locazione a Daniela non s’ha da rinnovarsi. Lei però ha resistito, si è fatta forza di storia, di tradizione, di qualità onorata quotidianamente per 45 anni. Lo stesso sindaco Michele Conti l’ha premiata assieme al direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli con una targa. Per lei si erano spesi anche gli assessori Paolo Pesciatini e Frida Scarpa. "Voglio ringraziare però tutti, tutti gli amici e clienti che mi sono stati vicini. Voglio ringraziare le colleghe di questa strada. Sono state forti, amiche, compagne. E farò una grande festa. Sì, questo è il momento di festeggiare".

"È una notizia straordinaria per l’intera città – afferma il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. –Ci siamo messi immediatamente a disposizione di Daniela per intercettare potenziali acquirenti e divulgare il suo messaggio. È davvero emozionante sapere che la Pasticceria Frangioni continuerà a svolgere la sua attività mantenendo salde le proprie radici nello storico locale di via San Francesco, che da quasi mezzo secolo rappresenta un patrimonio di Pisa, nonché un punto di riferimento per generazioni di pisani, studenti e visitatori che hanno avuto modo di apprezzare un locale dimostratosi negli anni uno straordinario presidio di socialità, punto di aggregazione e garanzia di qualità" . Il sostegno concreto, a Daniela è arrivato dalle tantissime offerte che ha ricevuto su una piattaforma di crowfounding offerte, però non sufficienti a coprire l’ammontare dell’acquisto del fondo. Ora tutto si è avviato a buon fine ed è simbolico che la storia finisca bene proprio lì in pasticceria tra un caffè ed un budino di riso. E festa sia.