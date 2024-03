"Passo dopo passo", iniziativa di La Vita Oltre Lo Specchio

Pisa, 10 marzo 2024 - La Vita Oltre Lo Specchio in occasione della XIII Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), organizza l'escursione di beneficenza "Passo dopo passo - la speranza in cammino per uscire dal tunnel dei disturbi alimentari". L'iniziativa si terrà nel Parco di San Rossore e il ritrovo è alle 9:30nell'Area fruibile con la registrazione dei partecipanti. La camminata avrà inizio alle 10:00 con le guide di Azimut Treks e prevede un tragitto di 12 km. Alle 13:00 è previsto il pranzo al sacco e la conclusione sarà intorno alle 16:00. Successivamente, ci si sposterà nella Sala Gronchi dell’Ente Parco, per i ringraziamenti e i saluti finali con la merenda offerta dall’associazione Noi per Voi. L’evento è aperto a tutti. È necessario iscriversi compilando la scheda d’iscrizione sul sito web https://www.lavitaoltrelospecchio.it/ e versando il contributo di 20 euro a persona (10 euro per i minori accompagnati) che verranno devoluti per sostenere le attività dell’Associazione.

Giulia De Ieso