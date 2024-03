Passione e preoccupazione per il nostro pomone verde

Nel 2023, grazie a un progetto di scienze, abbiamo conosciuto Valeria che, attraverso delle lezioni in classe e in seguito con un’uscita didattica, ci ha fatto conoscere da vicino il parco di San Rossore. Abbiamo visto con i nostri occhi le foreste, gli alberi e gli ambienti di cui si parlava a scuola. Abbiamo avuto l’opportunità di rincontrarla quest’anno e di affrontare con lei il tema della biodiversità. Gli argomenti vengono trattati in modo innovativo, imparando senza annoiarsi. In uno di questi incontri le abbiamo rivolto qualche domanda per soddisfare delle nostre curiosità. Valeria è entrata a far parte di Legambiente come volontaria nel 2004 grazie alla sua passione per gli animali e in seguito per le piante e la natura in generale. La volontaria ha messo in evidenza i cambiamenti che si sono verificati dalla nascita dell’area protetta fino ad ora. In particolare ha sottolineato che nel territorio circostante è aumentato il consumo del suolo, mentre nel parco sono stati protetti importanti ecosistemi che lo costituiscono ed è anche aumentata la consapevolezza dell’importanza della natura. Tuttavia, ci sono progetti che impattano sull’ambiente: l’allargamento delle basi militari, lo sfruttamento del bosco, l’agricoltura industriale, la realizzazione di piste ciclabili negli ecosistemi più delicati, l’ampliamento del porto di Livorno. Valeria ha fatto presente l’importante ruolo dell’Ente Parco quale custode del territorio con piani e regolamenti, attività di vigilanza e studio.