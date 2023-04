Passeggiata alla scoperta degli agro-ecosistemi

Sabato 29 aprile alle 8,30 si tiene il primo appuntamento di “Una passeggiata negli agro-ecosistemi” al Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” (Via Vecchia di Marina 6, San Piero a Grado, Pisa): in tutto quattro giornate (29 aprile, 10 e 24 giugno,15 luglio) per promuovere le tematiche della sostenibilità agro-ambientale. Per partecipare è necessaria l’iscrizione (garantito per un minimo d 5 persone e limitato a un massimo di 60 partecipanti), inviando una e-mail a: [email protected] Dopo una breve presentazione in aula, gli iscritti potranno scegliere un percorso da fare in autonomia, in bicicletta (consigliata bici tipo mountain bike o gravel) o a piedi. L’itinerario base è di circa 15 chilometri (percorso rosso), sono possibili alternative di minore lunghezza, più adatte a essere percorse a piedi (percorso giallo di 10 km e verde di 5 km). Il percorso, in massima parte su strade sterrate, non presenta particolari difficoltà ed è dotato di cartellonistica, supportata da QR Code, dedicata alle attività in essere al CiRAA. Info: https:avanzi.unipi.iteventiopen-day-al-ciraa-una-passeggiata-negli-agroecosistemi

L’iniziativa è in linea con le finalità della RUS (Rete delle Università per la Sostenibilità), network promosso dalla CRUI (Conferenza dei rettori delle Università Italiane), a cui l’Ateneo pisano ha aderito nel 2017. Scopo della RUS è promuovere, in ambito accademico, la realizzazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs1) inseriti dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.