"Passare il testimone ai giovani". I ‘Giusti toscani’ al liceo Buonarroti

"Passare il testimone ai giovani", è stata la chiave di lettura della mattinata di ieri al liceo scientifico "Buonarroti" che ha celebrato i suoi 50 anni di attività con un’iniziativa dedicata al Giorno della Memoria. Una mattinata alla quale sono intervenuti - accolti dal dirigente d’istituto Alessandro Salerno - il presidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, Alfredo De Girolamo, autore del libro "Chi salva una vita. In memoria dei Giusti toscani" e il responsabile delle iniziative speciali de La Nazione, Guglielmo Vezzosi. Nell’occasione è stato distribuito anche l’inserto diffuso nei giorni scorsi con il nostro quotidiano e realizzato con il sostegno della presidenza del consiglio regionale, "I Giusti tra le Nazioni", le cui schede storiche sono state curate appunto da De Girolamo dedicato ai 162 Giusti della Toscana, color cioè che, anche a rischio della propria vita, tra il 1943 e il ‘44, nascosero e aiutarono gli ebrei salvandoli dalla persecuzione. Tra essi figurano anche pisani come Giorgio Nissim, che fu coordinatore regionale di Delasem, la delegazione per l’assistenza agli emigranti ebrei che ben presto divenne uno strumento efficiente, attraverso una fitta rete di sostenitori, per portare aiuto e salvare persone. "È bello – commenta Mazzeo -, trovarsi tra i ragazzi, affrontare la questione della memoria e del ricordo che viene attualizzato e leggerlo con i loro occhi. È gratificante riuscire a trasmettere un messaggio fondamentale. C’è il bisogno di un passaggio di testimoni, spetta ora ai giovani di oggi diventare fulcro della conservazione della Memoria. Ricordare ciò che è accaduto affinché non accada di nuovo". Anche gli studenti hanno preso la parola a dimostrazione che il Giorno della Memoria sia non solo di "celebrazione - come ha ribadito il preside Salerni - Non possiamo esimerci dal comunicare queste considerazioni agli studenti, fornendo loro gli strumenti per sviluppare una coscienza politica e civica". Un’occasione preziosa di ascoltare anche l’autore Alfredo De Girolamo che ha sottolineato per l’occasione il contributo dei "Giusti", ovvero di "coloro che hanno scelto di usare la propria libertà per opporsi al mare".

Enrico Mattia Del Punta