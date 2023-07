Nonna, mamma e figli con passaporti falsi: famiglia fermata all’aeroporto di Pisa

Pisa, 19 luglio 2023 – Hanno cercato di imbarcarsi per il volo Londra Stansted delle 6. Ma sono stati bloccati. Un’intera famiglia di origine iraniana. E’ accaduto lunedì all’aeroporto "Galilei" dove sono stati svolti controlli alla frontiera. Qui la polizia di Stato (gli agenti della polaria) ha sorpreso quattro stranieri con passaporto falso. L’attività durante una verifica nell’ambito dei servizi di contrasto al fenomeno di utilizzo di documenti falsi sui voli diretti per il Regno Unito.

I poliziotti impegnati prima dell’imbarco hanno individuato e fermato quattro cittadini iraniani che con passaporto falso stavano tentando di raggiungere la capitale della Gran Bretagna.

Fermate due donne di 58 e 39 anni (la nonna e la madre) e due minori di 15 e 12 anni (i figli della seconda). Le due adulte si sono presentate sulla linea di frontiera con un minore ciascuna e hanno esibito passaporti estoni e maltesi, che, all’apparenza, sembravano rilasciati dalle autorità dei due Paesi. Ma i titoli di viaggio hanno subito insospettito gli operatori addetti alle verifiche di frontiera che hanno dubitato della loro autenticità.

Da qui la verifica più accurata durante la quale è stata accertata la falsità dei quattro passaporti che sono stati sequestrati, in quanto avevano caratteristiche non conformi al documento originale.

Il precedente. Le due donne, che già alcuni giorni fa avevano tentato di imbarcarsi da Perugia con modalità simili, messe alle strette, hanno mostrato i documenti autentici iraniani e sono state denunciate (articolo 497 bis) in stato di libertà per possesso di documenti falsi. Inoltre, sono state messe a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per le pratiche di competenza. Le donne hanno richiesto la protezione internazionale.

Anche a maggio era stato arrestato un 54enne iraniano per possesso di passaporto falso. L’uomo, che voleva imbarcarsi per Londra, munito di regolare carta d’imbarco, aveva esibito un passaporto slovacco. Anche in quel caso i sospetti sull’autenticità e le verifiche di frontiera.

A. C.