"Pasolini in campo", il Narrar stupendo al Fortino

"Pasolini in campo", è questo il titolo della serata che si svolgerà sabato nei locali del circolo Il Fortino di via della Sirenetta a Marina di Pisa. Si tratta di un lavoro collettivo, ideato dallo scrittore Athos Bigongiali e animato dall’attore Paolo Giommarelli, un racconto, anzi un "Narrar stupendo" esattamente come si chiama il ciclo in fase di svolgimento al Fortino. Appuntamento alle 18 (con cena a seguire), quando scenderanno in campo gli autori, e con loro tre ospiti: Ida Niccolini, Fabrizio Franceschini e Fabrizio Bartelloni. La serata sarà arricchita dai filmati raccolti e proiettati da Simone Panattoni e dalla proposta musicale del cantautore Francesco Bottai. Al centro ci saranno Pasolini e il calcio nonché il calcio come metafora della vita, come ha sentenziato Jean-Paul Sartre. Eugenio Montale si occupò di calcio, ipotizzando un campionato senza reti: "Sogno che un giorno nessuno farà più gol in tutto il mondo". Un gioco per le masse, che affascina i grandi: Pasolini appare in tante fotografie dei suoi anni mentre gioca in qualche polveroso campo di periferia. Corpo magro, pantaloncini corti, calzettoni abbassati alle caviglie. Enzo Biagi in una intervista in tv dei primi anni Settanta gli chiede: "Senza cinema, senza scrivere, che cosa le sarebbe piaciuto diventare?". E Pasolini: "Un bravo calciatore. Dopo la letteratura e l’eros, per me il football è uno dei grandi piaceri". In un’altra intervista, Pasolini parla del calcio come dell’"ultima rappresentazione sacra". La produzione dello spettacolo è dell’associazione Molina Mon Amour. Il programma "Narrar stupendo" è dedicato al Novecento e a personaggi che hanno stupito gli abitanti di questo secolo passato e che ancora oggi sono capaci di suscitare ammirazione, meraviglia, passione. Dopo lo spettacolo "Pasolini in campo" chi vuole potrà restare a cena, una cena ispirata alla Roma di Pasolini. Per prenotare: 050 36195, tessera Arci richiesta.