Partiti i lavori al "Curvino" dell’Arena

Sono partiti ieri i lavori al "curvino" dell’Arena Garibaldi. A riferirlo è stato direttamente il vicesindaco di Pisa Raffaele Latrofa: "Sopralluogo con gli ingegneri (progettista e direttore dei lavori) per l’inizio dei lavori al curvino come da programma", ha informato Latrofa, pubblicando una fotografia con le varie maestranze al lavoro. Ben quindici giorni per ottenere 520 posti in più. Fine lavorazione prevista dunque, secondo bando pubblicato nei giorni scorsi nell’albo pretorio, in tempo per la settimana che porterà all’1 aprile, giorno della partita prevista all’Arena Garibaldi tra Pisa e Palermo. Il cronoprogramma prevedrà, dopo questi 15 giorni di lavorazioni, un parere finale della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in seguito a un ulteriore sopralluogo. Solo a quel punto saranno messi a disposizione i biglietti per la partita, riportando la capienza di poco al di sotto dei diecimila spettatori, una "condizione necessaria per non rientrare in un quadro normativo più complesso", secondo quanto rivelato nelle scorse settimane da Palazzo Gambacorti. Complessivamente si tratta di circa 92mila euro di lavori, suddivisi tra 47mila euro di miglioramento antisismico, assegnati alla ditta Metalcostruzioni di Cascina, opere elettriche accessorie di 4200 euro assegnate a Diemme Elettronica di Pisa, quindi 9500 euro di posa di seggiolini assegnata a Omsi di Bologna e, infine, il consolidamento antisismico della zona ovest della Curva Nord, di cui si occuperà Betonterra Costruzioni di Cascina, per quasi 30 mila euro. Ben quattro ditte impegnate a rendere sicuro il settore e nuovamente agibile, come chiesto dai cittadini, dai tifosi e dal presidente del Pisa Giuseppe Corrado.

Michele Bufalino