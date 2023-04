"Partecipazione ascolto e sicurezza"

Amore per il proprio territorio: il litorale. Simona Rindi ha scelto di sostenere Paolo Martinelli nella corsa a sindaco candidandosi nella lista dei Riformisti per Pisa. Le parole chiave sono quattro: "Partecipazione, ascolto, servizi fondamentali e sicurezza". Marinese doc, scatta la ‘fotografia’ del litorale oggi: "A Marina abbiamo due piazze e mezzo riqualificate ma deserte. I residenti – che poi sono per lo più anziani e famiglie con bambini - non le vivono. E questo per un semplice motivo: i progetti non sono stati condivisi con la popolazione. Non ci sono panchine comode e funzionali né giochi per i piccoli che non hanno più spazi per stare all’aria aperta. È mancato completamente l’ascolto. I servizi - dai bagni pubblici al punto informazione turistica – continuano a mancare. E la sicurezza, ovvero il cavallo di battaglia della campagna elettorale dell’attuale amministrazione? Rimane un punto assai dolente. I raid nelle case delle ultime settimane ne sono la testimonianza". Altri nodi: "Non esiste più un centro di aggregazione. Lo sport? Quasi inesistente. Escluso calcio e paddle, altre società sportive non ci sono sul litorale. E le famiglie sono costrette a fare la spola con Pisa per permettere ai propri figli di fare attività". E se Marina è stata interessata da un processo di recupero, Tirrenia ancora giace "nel trasando": "Basta guardare i marciapiedi. Non dico altro". Giudizio critico anche sul maxi-progetto per il rifacimento (con i fondi Pnrr) della scuola media Niccolò Pisano di Marina: "Bello ma con il calo demografico il comprensivo arriverà a 250 allievi. E se nel giro di qualche anno non ci saranno più prime classi? Tutto ciò è stato calcolato? Di fatto è stato progettato lo scheletro senza riflettere su come riempirlo. Un’idea: offrire gli spazi che rimarranno vuoti alle associazioni, aprire al suo interno quel centro aggregativo che non c’è più. Oppure, ancora: creare una succursale dell’Istituto alberghiero cittadino o del socio-sanitario, vista la vicinanza con l’istituto Stella Maris".