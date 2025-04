Parte di Tramontana, doppia cerimonia d’investitura

E domenica 28 aprile, nella vigilia della solennità di San Torpè, patrono della Parte di Tramontana del Gioco del Ponte, nell’ambito dei numerosi eventi in programma per l’occasione, si terrà l’ormai consueta cerimonia di investitura dell’Ambasciatore e del Cavaliere Alfiere della Parte Boreale. L’appuntamento è per domenica pomeriggio alle ore 18.15 nella Chiesa di San Torpè al Largo del Parlascio. Prima della celebrazione i figuranti sfileranno lungo il Largo del Parlascio ed i Bagni di Nerone. Al termine della celebrazione eucaristica il Generale di Tramontana Matteo Baldassari procederà all’investitura dell’Ambasciatore Boreale Mauro Buso e del Cavaliere Alfiere di Parte Simone Soldani. La figura dell’ambasciatore è deputata a proclamare il testo della sfida alla Parte avversaria prima dell’inizio della Battaglia nel giorno del Gioco, mentre il Cavaliere Alfiere detiene durante il corteo l’insegna della Parte. La cerimonia della Parte Boreale, ormai appuntamento fisso nelle iniziative civili di Tramontana, rappresentare la memoria dell’antica cerimonia del Cartello, che caratterizzava, nei secoli di fulgore del Gioco, le settimane precedenti alla Battaglia e con la quale si rinnovava la chiamata alla disfida tra le Parti. Infine lunedì 29 aprile, in cui ricorre la memoria liturgica di San Torpè, una delegazione di Tramontana parteciperà alla messa presieduta dall’arcivescovo Benotto, che si terrà, sempre nella chiesa di San Torpè, alla presenza della delegazione della Città di Saint Tropez in occasione dell’annuale pellegrinaggio che essa compie nella nostra città e che quest’anno celebra i settant’anni.