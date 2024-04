Parla il re del cashmere: "Gli operai al primo posto"

Trasmette umanità al primo impatto Brunello Cucinelli, re del cashmere, imprenditore di fama internazionale e stilista, guest star dell’evento.

Dottor Cucinelli, qual è il messaggio che vorrebbe trasmettere ai giovani imprenditori della nostra provincia?

"Lasciate da parte la paura e credete nella speranza, perché una vita senza speranza non ha motivo di essere vissuta. Abbiamo tantissime possibilità, l’Italia sta vivendo un bel momento: rappresentiamo lo 0,7% della popolazione mondiale ma siamo la settima potenza al mondo. Siamo i più grandi manufatturieri di qualità, ma ciò su cui ci dobbiamo concentrare sono le condizioni dei lavoratori".

La manodopera quindi è il punto da cui partire per le nostre aziende?

"Certo, non dobbiamo preoccuparci di chi sarà il destinatario della nostra vendita, ma su chi farà quel prodotto, parlo di mani, di persone. La manodopera non manca, ma le condizioni degli operai sono da rivedere totalmente".

La figura dell’operaio va riqualificata?

"Sì, iniziando dalla parola stessa ’operaio’, che soffre di preconcetti che partono dall’educazione, fino al mondo del lavoro. Le spiego meglio: quale genitore suggerisce al figlio di fare l’operaio? Quanti ragazzi sono a disagio quando dicono di essere operai? La figura professionale che è alla base della lavorazione del prodotto è quella che in genere viene svalutata. Le scuole tecniche ci sono, ma i nostri ragazzi devono vedere dove andranno a lavorare, e se vedono che i luoghi di lavoro sono in cattive condizioni quelle scuole non le scelgono neanche".

Qual è il segreto per conciliare la produttività con gli ideali?

"Guardi, io provengo da una famiglia di contadini, i miei fratelli operai, e ho visto le loro condizioni di lavoro. Credo che non ci voglia molto per migliorarle: prenda per esempio un luogo di lavoro senza finestre, che spesso non ci sono per non indurre alla distrazione, ma che differenza farebbe averle? Enorme".

Ai ragazzi che vogliono tentare la strada dell’impresa cosa direbbe?

"Studiate il giusto, ma potenziate l’educazione. L’uomo istruito è solo un uomo che sa le cose, un uomo educato arriva ovunque e per lui tutte le strade si aprono".

Alessandra Alderigi