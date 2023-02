Parità di genere ambiente di lavoro A Pisa il convegno della UilTucs

Come si è trasformato nel tempo il concetto di parità di genere? Cosa ci aspettiamo da un ambiente di lavoro per poterlo definire paritario? Sono i quesiti al centro di una giornata di incontro organizzata dalla UILTuCS Toscana, dal titolo: “Tra stereotipi e modernità. Due generazioni a confronto”, in programma oggi dalle 15, al Residence San Rossore, in via del Capannone 4b, a Pisa. UilTucs Toscana,l sindacato di categoria della Uil che rappresenta i lavoratori di terziario, turismo, cooperazione e servizi, invita delegat* e iscritt* ad una giornata di approfondimento su un tema da tempo al centro del dibattito politico e mediatico, ma spesso affrontato con superficialità. "L’impegno per una maggiore equità di genere nel mondo del lavoro è centrale per noi – ha spiegato il segretario generale della UilTucs Toscana Marco Conficconi- e per combattere le discriminazioni è prioritario abbandonare gli stereotipi che si trascinano dal passato". Alla tavola rotonda prenderanno parte Elettra Badini, docente esperta in materia di pari opportunità e due delle donne che lavorano ogni giorno nella direzione di UILTuCS Toscana: Carmen Scavo e Giulia De Giorgio. Sarà presente anche Samanta Merlo (nella foto), segretaria nazionale con delega alle pari opportunità della UILTuCS. Alternando discussione e rappresentazione per immagini, gli attori della compagnia “I Pinguini Theater” di Firenze, si occuperanno di interpretare ruoli, episodi e temi analizzati. Oltre a* iscritt* e a* delegat* sindacali parteciperanno alla giornata i rappresentanti di E.Bi.T.T., l’Ente Bilaterale del Turismo Toscano.