Parco inclusivo a Sant’Anna per far giocare tutti i bambini E il taglio del nastro è una festa

Un parco per tutti’, accessibile, inclusivo, fortemente voluto dal Comune di Cascina per riqualificare l’area di piazza Nenni a Sant’Anna. Un progetto realizzato con il contributo del ministero per le disabilità grazie al coordinamento della Società della Salute Zona Pisana, che ha ottenuto finanziamenti dal “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” ripartito dalla Regione Toscana. "È bello che nelle nostre comunità cresca la disponibilità di spazi pubblici accessibili a tutti e soprattutto inclusivi – è il saluto inviato da Serena Spinelli, assessora regionale al sociale –. Grazie quindi al Comune di Cascina e a tutti coloro che ne hanno reso possibile la realizzazione".

"Qui – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –. fino agli anni Settanti c’era un campo coltivato, poi con l’espansione urbanistica è diventata una ‘strana’ piazza con l’area verde che oggi inauguriamo grazie a finanziamento statale e a risorse del Comune, con un progetto da oltre 100mila euro. La riqualificazione proseguirà poi con la realizzazione del campo da basket e l’installazione di tavoli da ping pong". Il vicesindaco Cristiano Masi, che ha seguito tutto l’iter per la realizzazione del parco ha tenuto a ringraziareo l’ufficio manutenzioni pubbliche che ha "lavorato a lungo su questo progetto, aggiungendo ogni volta un particolare per renderlo più bello, nonostante i ritardi nella consegna dei giochi". "Quello che più conta - ha aggiunto – è che da oggi i nostri bambini potranno sfruttare al meglio quest’area con giochi inclusivi e con un disegno che ricalca il percorso dell’Arno sul nostro territorio". "Oggi è stato tagliato non solo un nastro ma anche un traguardo importante: il parco inclusivo di Sant’Anna, infatti, è soprattutto l’esito di un lavoro e un percorso condiviso e concertato fra la Sds Zona Pisana e i Comuni soci – è il messaggio inviato dal presidente della SdS, Sergio Di Maio –: per il parco di Sant’Anna di Cascina sono arrivati 91mila euro, pari ai tre quarti dei 120mila d’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera. Altri 56mila però, sono andati a Vecchiano, sempre per di un parco inclusivo, e 55mila a Pisa, per dotare il Club Scherma Di Ciolo di pullmino attrezzato per il trasporto di atleti disabili e di una pedana paralimpica. Un totale di 202mila euro interamente destinati all’inclusione delle persone con disabilità del territorio pisano".