Parco Europa a due facce "Di notte solo criminalità"

Un ragazzo morto, sembrerebbe di overdose, nel nuovo parco Europa solleva la questione di un quartiere, quello di Pisanova, diventato zona di spaccio e vittima di episodi di microcriminalità. Il ritrovamento del ragazzo è avvenuto ieri mattina, dopo la segnalazione di un residente, all’interno di quello che è stato l’intervento di forestazione urbana promosso dal Comune di Pisa. Ma dello stato del parco inaugurato solo 5 mesi fa, ecco cosa ne pensano i frequentatori abituali. "Purtroppo, è diventato un rifugio di senzatetto e di gente che fa uso di sostanze – ci spiega un residente, carabiniere in pensione che preferisce rimanere anonimo -. Era una fine prevedibile, ero molto entusiasta della realizzazione del nuovo parco, sono venuto anche all’inaugurazione – continua l’ex carabiniere mentre dal telefono mostra la galleria di fotografie che segnalano la presenza tra gli arbusti di giacigli e siringhe -. Ormai ci vengo sempre più raramente, la settimana scorsa hanno scippato anche una signora".

Tra le richieste più impellenti, l’installazione di un sistema di illuminazione e di telecamere, per un parco che ha due facce, il giorno appartiene alle famiglie e alla popolazione, la notte alla criminalità. "Non ho mai avuto problemi, il verde è tenuto bene, prima delle 5 di pomeriggio ci porto la nipote - racconta Mariella, che torna a casa passando dalle vie del parco con la busta della spesa sottobraccio -, ma dopo senza illuminazione è meglio evitare di passarci".

Dello stesso avviso è anche Ferdinando Balestri, altro residente della zona: "Ci passo a piedi o in bici per andare a fare la spesa, ci vengo solo di giorno. Per me è un bel parco, anche se ci ho visto qualche siringa. Di notte invece – aggiunge Balestri -, non ci sono mai venuto". Sul posto anche la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Rachele Compare, da anni in prima linea con "Lo sguardo di vicinato" impegnato nel decoro e nella sicurezza urbana.

"Il Parco Europa è un esempio di come un groviglio di erbacce, sia tornato un luogo restituito alla cittadinanza. Restano comunque delle criticità legate alla sicurezza che – spiega la consigliera -, devono essere monitorate, anche interpretando in maniera più ampia il concetto di sicurezza. Oltre alla predisposizione già esistente per impianti di illuminazione, telecamere e apparati Wi-Fi, in attesa di installazione, devono essere coinvolti maggiormente i cittadini, rendendoli parte attiva del contesto, magari attraverso un servizio volontario di controllo dei parchi".

