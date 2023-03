Parco di Uliveto Terme, iniziano i lavori

Una veduta dell'area in cui sorgerà il parco

Vicopisano (Pisa), 13 marzo 2023 - Inizieranno mercoledì 15 marzo i lavori per il Parco di Uliveto Terme, tra la scuola primaria e il Lungarno.

TACCOLA - "Ho dato comunicazione alla Giunta venerdì 10 marzo - dice il Vicesindaco Andrea Taccola, che ha la delega ai lavori pubblici - della firma del contratto e dell'avvio di questo importante intervento che si aggiunge ai tanti fatti, in questi anni, per migliorare la vita delle persone. Il Parco di Uliveto Terme accoglierà, tra l'altro, un'area dedicata ai bambini e alle bambine, una zona per eventi e spettacoli, una dedicata agli orti sociali e un parcheggio. L'aumento del costo dei materiali - continua il Vicesindaco - ha causato alcune problematiche, abbiamo dovuto aspettare la pubblicazione dei nuovi prezzari regionali ai quali le Amministrazioni Pubbliche si devono attenere e, quindi, reperire maggiori risorse per finanziare l'opera. Purtroppo tutto questo ha causato un cospicuo ritardo nell'inizio dei lavori, adesso però ci siamo.

Ringrazio la struttura comunale per l'impegno, in particolare, l'architetta Marta Fioravanti, responsabile dell'Ufficio Tecnico, la geometra Monica Fantozzi e il progettista, l'architetto Marco Felicioli."

FERRUCCI - Notevole soddisfazione per la realizzazione del grande Parco nel cuore di Uliveto viene espressa anche dal Sindaco Matteo Ferrucci. "A Uliveto mancava un luogo simile dove poter fare comunità, dove le generazioni possano incontrarsi, in cui ci sia molto spazio sia per i bambini che per i nonni, per socializzare, passeggiare nel verde, rigenerarsi oltre alle altre numerose utilità che offrirà questa opera. Era uno dei nostri sogni, per questo lo avevamo inserito, con convinzione, nel programma e ora sta davvero per avverarsi. Ringrazio anch'io, riprendendo le parole del Vicesindaco, la struttura e il progettista, sarà un'opera bella e di grande valore sociale per la cittadinanza.”

M.B.