Parco di Mau Festa per tutti

Definito il programma della festa organizzata per sabato 1° giugno al Parco di Mau, il Parco di Tutti, dedicato alla memoria di Maurizio Alberti, morto a 30 anni dopo un malore allo stadio "Picco" di La Spezia. A lui è intitolata la curva nord dell’Arena Garibaldi. Il parco, adiacente al viale delle Piagge, è raggiungibile da via San Michele degli Scalzi, dietro la SMS Biblioteca Comunale. La festa inizierà alle 16 e proseguirà fino al tramonto. L’evento è promosso da svariate associazioni del territorio pisano, dalla Curva Nord, da altre realtà pisane, tutte coinvolte nel promuovere e rilanciare il progetto del parco. Sarà una giornata di sensibilizzazione, inclusione, socializzazione e aggregazione, ideata in previsione del secondo lotto di lavori che saranno curati e cofinanziati dal Comune di Pisa. Le associazioni che hanno aderito promuoveranno attività sportive inclusive, attività ludico motorie inclusive, attività ludiche da svolgere in gruppo, distribuzione materiale informativo presso i vari infopoint. Presenti: Aipd Pisa, Aism, Angeli con un’ala, Ara, Autismo Pisa, AVIS, Caregivers, Circolo Zona D, Eppur si Muove, Insieme per Sognare, Ora Dopo di Noi, Talenti Autistici, Uildm, Unitalsi Pisa. Presenti a sostegno delle associazioni e del Parco i gruppi dei Cani Storti, Gradinata Pisa e Kinzica Group.

La Curva Nord offrirà una merenda a tutti i "bimbi" intervenuti ed è garantita la presenza di Truccabimbi, Macchina delle bolle, Giochi con i palloncini, Musica, e altro ancora. Interverranno il clown Ridolina e la banda musicale "La sbandata marching band". Un pomeriggio di festa e aggregazione aperto a tutti, grandi, piccini, famiglie, cittadinanza, tifosi neroazzurri. Sarà l’occasione per stare tutti insieme, socializzare, conoscere, giocare. Ai più piccoli sarà offerta una merenda e sono in programma tante attività diverse. Ogni realtà organizzerà un piccolo info-point dove poter sistemare locandine e distribuire materiale informativo. Per il Parco di Mau sarà l’inizio di un nuovo percorso, quello che porterà alla realizzazione del secondo lotto con la medesima formula utilizzata per realizzare il primo. Il Comune di Pisa infatti si è reso disponibile ad affrontare questo nuovo percorso, in aggiunta ad una futura raccolta fondi il cui inizio sarà comunicato non appena sarà reso ufficiale il nuovo progetto.

