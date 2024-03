Parcheggio scuole Filzi, raccolta firme contro. Difesa di Nerini e Del Rosso

"Va avanti la raccolta firme sulla mozione di iniziativa popolare “Stralcio del progetto di parcheggio nel giardino delle scuole Filzi” procede a gonfie vele, e sono ormai state raccolte più del doppio delle firme necessarie (150) per essere presentata, discussa e votata dal Consiglio Comunale". Barra dritta per ’Una città in comune’ di Ciccio Auletta. "Crediamo che questo sia un passaggio fondamentale per riportare la discussione nel luogo centrale della politica cittadina, il Consiglio Comunale, che si dovrà esprimere su una scelta che in effetti è tutta politica: è giusto asfaltare il giardino di una scuola per realizzare dei posti auto?" è la nota del gruppo di opposizione che ricorda la lettera scritta dai bamibini al sindaco Conti. "Ci auguriamo che il Consiglio sappia accogliere la discussione per quella che è, evitando accuse come quelle dei consiglieri Nerini e Del Rosso di FdI, che hanno scelto di difendere il parcheggio sul giardino della scuola ignorando l’ondata di indignazione che ha suscitato in genitori e insegnanti". Chiara la posizione di Maurizio Nerini e Elena del Rosso, commissari 1° CCP del Comune: "Leggiamo in questi giorni sterili polemiche per quanto riguarda la riqualificazione del percorso turistico dal parcheggio scambiatore. Utilizzando un parte residuale, incolta e speso fangosa, non adoperata per le attività didattiche avendo la scuola disposizione un giardino enorme, si possono ricavare 17 posti auto e spazi sicuri per chi attende i figli e limitare i disagi al traffico che si creano ogni giorno in via Fedi soprattutto all’ora di uscita dei bambini: una situazione di confusione e pericolo non più tollerabile, con le auto in attesa anche sulle piste ciclabili. Non hanno senso ulteriori discussioni alimentate dagli stessi personaggi che tentano di bloccare investimenti importanti per la città, lucrandoci politicamente, trascinando commissioni su temi ripetuti all’infinito per cercare di renderli veri".