Parcheggi nel verde. Auletta accusa:: "È follia ambientale"

"La giunta Conti è affetta da parcheggite. Ne sono previsti altri cinque in zone a verde o zone rurali". Lo dichiarano Francesco Auletta, Giulia Contini di Una città in Comune e Daniele Iannello di Rifondazione comunista. "I parcheggi in previsione utilizzeranno spazi rurali nell’area compresa tra via Fossa Ducaria, la strada statale Aurelia e via Ippica. E poi al Calambrone lungo il viale del Tirreno. Altro parcheggio in via Pierdicino a Riglione ai confini con il Comune di Cascina. Questi si aggiungono ad altre previsioni che saranno proposte sempre in sede di copianificazione con la Regione di altri parcheggi come quelli in viale delle Cascine nel quartiere di San Giusto, in via Pietrasantina": dice Auletta. Contini aggiunge: "Coprire con asfalto e cemento aree verdi, aree spugna che evitano allagamenti vuol dire peggiorare la vita dei quartieri. Più parcheggi, più auto, più traffico. E il tutto mentre si "celebra" a livello europeo la settimana della mobilità sostenibile.

Cosa c’è di sostenibile in parcheggi su parcheggi fatti in zone verdi? È questo il modello di sostenibilità che vuole la Giunta?". Iannello rincara, e dice: "Il Comune, l’Arpat ci devono dire perché da cinque centraline di monitoraggio dell’aria ne sono rimaste solo due. Da 15 anni, gli abitanti di Porta a Mare chiedono di ripristinare quella in via Conte Fazio. Ed il costo economico sarebbe risibile se confrontato coi costi di un parcheggio".

E Auletta infatti precisa: "Tre milioni. Ripeto tre milioni di euro ha speso il Comune per il parcheggio all’Artale, zona già ingolfata di traffico e che attira sempre più auto. Il Comune è affetto da parcheggite acuta; d’altra parte il centro destra è negazionista. Per loro non c’è alcuna emergenza climatica. È incredibile che in pieno sconvolgimento climatico, con allagamenti invernali e ondate di calore estive sempre più frequenti, si continuino a fare progetti per trasformare prati in parcheggi. Le città di tutta Europa stanno riducendo gli spazi a disposizione delle auto. Nella nostra città invece ogni giorno si propone un nuovo parcheggio al posto di un’area verde: a Cisanello, nel quartiere Don Bosco, a Porta a Lucca, nel quartiere di San Martino, sul litorale".

Carlo Venturini