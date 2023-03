Parassita pericoloso per la salute: in espansione per il clima più caldo

Per effetto del cambiamento climatico la distribuzione di Echinococcus multilocularis, un parassita di canidi e piccoli mammiferi, e dannoso per la salute umana, è in espansione. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Global Change Biology e condotto da Alessandro Massolo del dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach di Trento. "Il cambiamento globale in corso - osserva il professore - sta influenzando drammaticamente la diffusione e l’emergere di molte malattie infettive, sia nelle popolazioni umane, sia in quelle animali. Si stima infatti che oltre il 60% delle malattie infettive umane conosciute e circa il 75% di quelle emergenti siano causate da agenti patogeni di origine animale. Comprendere dunque l’impatto del cambiamento globale sulla distribuzione e la prevalenza dei parassiti è una questione cruciale per la salute".

La ricerca ha analizzato, con l’aiuto di tecniche di machine learning, la distribuzione attuale e futura in Europa del parassita sulla base di scenari di cambiamento climatico e di uso del suolo. Le proiezioni, spiega l’ateneo pisano, "suggeriscono un aumento generale di aree molto idonee per questo parassita nel nord Europa (Gran Bretagna e Penisola Finno-scandinava) e nell’intera regione alpina, mentre ne prevedono una diminuzione in Europa centrale (Germania, Polonia, Svizzera, Austria e Repubblica Ceca)". Il parassita è un verme piatto che circola tra canidi (selvatici e domestici) e piccoli mammiferi (soprattutto roditori) e che causa una grave patologia, la Echinococcosi alveolare, con esiti spesso fatali nell’uomo. E’ il secondo più importante parassita trasmesso per via orale all’uomo in Europa, e terzo al mondo dopo la Taenia solium e l’Echinococcus granulosus. "Per la prima volta - conclude Massolo - abbiamo stimato la sua distribuzione in base a vari scenari relativi ai cambiamenti climatici".