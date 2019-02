Pisa, 27 febbraio 2019 - Ha raccontato la sua vita tra le stelle con una sana dose di autoironia, che ha reso tutto ancora più interessante e divertente. L'astronauta Paolo Nespoli è stato protagonista di una lezione-show alla Scuola Sant'Anna di Pisa.

Una lezione preziosa, dedicata agli studenti di biologia spaziale, un corso di studi innovativo che focalizza i problemi e le relative soluzioni della vita nello spazio. Prefigurando un futuro in cui l'uomo potrà colonizzare la luna o, chissà, Marte.

"Nello spazio diventi infermiere e idraulico. Se si guasta il bagno della stazione spaziale lo devi riparare", racconta Nespoli ai ragazzi in una lezione che è andata anche in diretta youtube. La vita di un astronauta che si prepara a una missione è quanto di più particolare e incredibile. "Un giorno sei in Alaska, il giorno dopo in Russia, tutto è teso all'addestramento in condizioni difficili", dice Nespoli.

"In Florida c'è un ambiente sottomarino, un container. Ti infilano là dentro e ci stai 15-20 giorni a venti metri sott'acqua. Non puoi uscire, al massimo ogni giorno fai una simulazione di passeggiata spaziale, uscendo in acqua", racconta. L'addestramento di un astronauta riguarda anche la parte psicologica. "Ci hanno messo in una navicella uguale a quella della missione e ci hanno lasciato in una foresta in pieno inverno, simulando che la navicella sarebbe atterrata in una zona invernale. Abbiamo dovuto simulare il trasporto di un ferito nella neve e altre attività".

Gli studiosi cercano di capire anche come funziona e reagisce il corpo umano in assenza di gravità. "L'esperimento prevede cinque biopsie alla gamba, alla fine avevo la gamba bucata. Ma per la scienza questo ed altro".

E poi parla della giornata tipo sulla stazione spaziale: "Il 40% sono attività di routine per fare in modo che la stazione funzioni. Il 50% è il programma sperimentale, una percentuale via via aumentata missione dopo missione. Il 10% riguarda altre attività. Lavoriamo dalle 7.30 la mattina alle 7.30 di sera. A Houston c'è un nucleo di pianificatori che fanno in modo che sei persone possano lavorare senza intralciarsi l'uno con l'altro. Abbiamo in queste 12 ore due ore e mezzo di esercizio fisico e un'ora di pausa pranzo. Per l'esercizio fisico abbiamo una ciclette spaziale molto strana, senza manubrio perché non serve. Tra le 7.30 di sera e le 7.30 di mattina puoi fare quello che vuoi, l'importante è che tu sia sveglio per gli esperimenti".

Nespoli ha mostrato, agli interessatissimi ragazzi, anche la timeline di una giornata tipo sulla stazione spaziale. Tanti gli esperimenti, come quello "di una corazza spaziale con dell'acqua, ho pompato le vaschette, ho messo la corazza addosso. L'acqua è un ottimo sistema per bloccare le radiazioni. Un modo per cercare di capire come bloccare le radiazioni. Se dovessimo andare su Marte sarebbe un sistema molto utile".

Sono tante le nazionalità sulla stazione spaziale. Ognuno ha i suoi tic, le sue abitudini, i suoi esperimenti. "I giapponesi ad esempio non vogliono che facciamo foto. Molti loro esperimenti sono commerciali e vogliono mantenerli riservati".

E così via per oltre due ore di lezione. La lezione dell'uomo che vive tra le stelle.