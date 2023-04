"Palpeggiò le nipotine in vacanza" Nonno a processo: sentiti i testi

"Palpeggiò le nipotine". L’accusa è per un nonno 81enne ora a processo. I fatti di questa storia – di cui omettiamo qualsiasi riferimento a tutela delle minori – risalgono al 2018. Minori già sentite in sede di incidente probatorio. Ieri sono stati ascoltati alcuni testimoni. Ma il caso è stato poi riaggiornato al 3 luglio per finire di sentire altri testi del pubbblico ministero. Sarebbe stato il racconto di una delle bambine alla mamma a far partire il tutto fino a portare un’intera famiglia, tra persona accusata e parti civili, in un’aula di tribunale. Gli episodi che vengono contestati all’81enne sarebbero più di uno. Ma in uno, in particolare, secondo la ricostruzione, il nonno avrebbe palpeggiato le bambine mentre le spingeva sull’altalena. L’imputato – assitito dall’avvocato Concetta Gugliotta – è finito a processo davanti il collegio del tribunale di Pisa per rispondere di violenza sessuale su minore. L’anziano nega di aver fatto alcunché alle bambine (due cuginette che all’epoca dei fatti avevano poco più di 10 anni).