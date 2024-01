Palio Ippico dei Comuni: ultimi giorni per votare

Il Palio Ippico dei Comuni della Provincia di Pisa è giunto alla decima edizione che si svolgerà all’ippodromo di San Rossore domenica 24 marzo. Lunedì scorso è scaduto il bando per la presentazione dei bozzetti dai quali sarà ricavato il drappo destinato al Comune vincitore. Come sempre il tema era un soggetto riconducibile a un Comune della provincia: quest’anno era Lajatico. E’ già aperta la votazione del pubblico che potrà avvenire su uno dei cinque bozzetti pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram di San Rossore. Il vincitore sarà decretato dal voto congiunto di una commissione tecnica e da quello popolare che potrà essere espresso esclusivamente inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo [email protected]. E’ consentito un solo voto per indirizzo di posta elettronica. La votazione resterà aperta fino alle 18 di lunedì prossimo.

La classifica che decreterà il drappo vincitore verrà pubblicata sul sito www.sanrossore.it dopo la proclamazione del vincitore che avverrà domenica 28 gennaio durante il pomeriggio di corse a San Rossore. Le giornate preliminari per la promozione del 10° Palio Ippico dei Comuni saranno le domeniche 18 febbraio e 3 marzo: dal numero dei presenti all’ippodromo provenienti dai vari comuni verrà determinata la classifica nella scelta dei cavalli. Questa importante operazione avverrà venerdì 22 marzo alla dichiarazione dei partenti nelle batterie di qualificazione. I bozzetti selezionati per questa edizione del Palio dei Comuni sono stati presentati da Sara Cafarelli, Maurizio Magretti, Riccardo Manganelli, Monica Minuzzi, Sandra Petreni. Nelle edizioni passate del Palio i Comini di Lajatico, Montopoli e Vecchiano hanno ottenuto due vittorie.