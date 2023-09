Palazzo dei Congressi, ci siamo. Prima riunione operativa il 3 ottobre

Il 3 ottobre tutti attorno al tavolo indetto dal sindaco Michele Conti: la tavola è imbandita per il primo incontro operativo per il crono programma sul recupero del "vecchio" Palazzo dei congressi. I "commensali" invitati sono Unipi, Unione industriale, Camera di commercio e associazioni di categoria. La data è uscita durante la presentazione del congresso voluto da Ugo Boggi e che porterà a Pisa 2mila chirurghi da tutto il mondo. Ovviamente un Palacongressi "degno" di questo evento a Pisa non c’è e quindi il prof. Boggi assieme ad Unipi ed al Comune si sono dovuti alambiccare non poco per accogliere tutti quei partecipanti. Ma c’è un’altra novità ed è il primo cittadino a rivelarla e cioè che nell’attesa di ridare funzionalità al Palazzo dei congressi, e nell’attesa del nuovo palazzo in zona Santa Chiara (ci vorranno almeno dieci anni), ci sarà la possibilità di un turismo congressuale diffuso grazie all’uso di alcuni immobili che possono avere una certa "vocazione" congressuale. "Mi riferisco – dice Conti – al poter usare il teatro Verdi, gli Arsenali repubblicani, il museo delle Navi Antiche". L’idea appunto di una forma di turismo congressuale diffusa e che farebbe conoscere bene più punti della nostra città. Il 3 ottobre comunque i nodi da sciogliere sono tanti in primis quello dei finanziamenti perché sia Conti che il rettore Riccardo Zucchi hanno parlato della necessità di "investimenti" cospicui. Sempre in occasione della presentazione del congresso della Sic sul carcinoma del pancreas, il prof. Ugo Boggi interviene dicendo: "Conosco molti colleghi che sono costretti a portare i convegni a Firenze. Proprio il capoluogo toscano la fa da padrone e non lo reputo giusto. Pisa non solo a livello di sapere e di ricerca ha tutto, ed intendo davvero tutto ma è facilmente raggiungibile sia via aerea che col treno. Insomma qui ci sarebbe l’"habitat" ideale per la congressistica di altissimo livello". "Va tenuto conto – riprende Boggi – che i convegni si tengono in genere in bassa o bassissima stagione turistica; ciò rappresenterebbe una bella spinta economica". In un’intervista del rettore Zucchi a La Nazione, lo stesso ha dichiarato: "Ho raccolto anche io questi timori tra chi organizza questi congressi con un alto numero di partecipanti. Servono camere d’albergo e servizi adeguati ed è necessario lavorare, contestualmente al processo di individuazione e realizzazione di un nuovo polo congressuale, anche in questa direzione". Il Comune punta sull’area dell’ex Santa Chiara, lei è d’accordo? "Mi pare un’idea interessante, sulla quale avviare davvero un confronto proficuo".

Carlo Venturini