Palazzo Blu: Quantum Jungle, dall’installazione artistico interattiva ai workshop

Pisa, 26 febbraio 2022 - Due appuntamenti per familiarizzare con la fisica quantistica, già protagonista dell’installazione artistico scientifica e interattiva Quantum Jungle inaugurata a Palazzo Blu a fine novembre e visitabile in modo gratuito fino al 27 aprile 2022. L’installazione - circa 6 metri quadri, un migliaio di molle e 12000 LED - dell’artista e informatico Robin Baumgarten, è “una sorta di traduttore, che usa il linguaggio dell'arte per integrare in modo rigoroso la nostra difficoltà a formare un'intuizione dei fenomeni quantistici, altrimenti inaccessibili alla nostra esperienza quotidiana, per vedere con altri occhi le nostre teorie, in un quadro sbrilluccicante", afferma Marilù Chiofalo del Dipartimento di fisica dell’Università di Pisa e che, insieme a Sabrina Maniscalco dell’Università di Helsinki, è responsabile scientifica del progetto Quantum Jungle.

WORKSHOP - Adesso si passa all’azione con i workshop, che saranno condotti da Marilù Chiofalo e Jorge Yago Malo e si terranno venerdì 4 marzo e venerdì 1 Aprile in auditorium a Palazzo Blu (dalle 15 alle 19). I due eventi sono un approfondimento divulgativo, interattivo e divertente pensato per gli studenti delle scuole superiori ma aperti a chiunque abbia voglia di misurarsi con campo di studi dalle numerose applicazioni concrete e di assoluta attualità. Basti sapere che ogni anno il 14 Aprile è il World Quantum Day e sono in preparazione le Italian Quantum Weeks, con il coinvolgimento dell’Università di Pisa, per diffondere la conoscenza delle tecnologie quantistiche (quantumweeks.it/)



RIVOLUZIONE - Siamo infatti nella cosiddetta seconda rivoluzione quantistica, che negli ultimi due decenni ha preso corpo nei laboratori di tutto il mondo, realizzando un livello di controllo sulle proprietà della materia talmente accurato e preciso, da poter concepire nuove tecnologie utili. Per fare cosa? Ad esempio simulare processi naturali per molecole di interesse farmacologico e terapie personalizzate, oppure per avere fertilizzanti più efficienti e meno inquinanti di quelli artificiali attuali, ma anche per avere materiali per catturare e trasformare le emissioni di CO2. Oggi le grandi aziende – IBM, Google, Microsoft, Amazon – le istituzioni scientifiche e i Governi investono nel settore, anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha un capitolo dedicato. Le nuove tecnologie avranno impatto in tutti i campi, dalla fisica alla biologia e medicina, dall’informatica all’economia, filosofia e giurisprudenza.



APPUNTAMENTI - I due appuntamenti. Il workshop del 4 Marzo è dedicato al ‘Quantum decide game’, uno strumento di partecipazione attiva ideato dal settore outreach di ICFO-Barcellona, uno dei partners del progetto pilota europeo Quantum Technologies Education for Everyone (QUTE4E) coordinato da Chiofalo. L’obiettivo del gioco è prendere decisioni per il futuro, attraverso una dinamica di scambio di idee e domande che fanno riflettere sulla fisica e le tecnologie quantistiche. Con l’aiuto delle risorse educative della piattaforma QPlayLearn (www.qplaylearn.com) ideata da Sabrina Maniscalco e diretta da Caterina Foti dell’Università di Aalto, e in particolare con le quantum pills della sezione Discover diretta da Chiofalo. Poi in collaborazione con EUROAVIA, l’associazione che unisce studenti con la passione per l’aerospazio e l’aeronautica per creare un ponte tra università e mondo del lavoro, andrà in scena la fisica di Harry Potter, sulle tracce – in modo divulgativo - dei pezzetti di realtà quantistica alla base di uno degli incantesimi più popolari: la passaporta. Nell’appuntamento di venerdì 1 Aprile invece, si sperimenteranno i concetti quantistici in un torneo di TiqTaqToe, noto in Italia come tris ma qui con regole quantistiche: uno dei tanti “quantum games” ideati per scopi educativi e di ricerca. Ci si tufferà quindi in un altro incantesimo popolare della saga di Harry Potter, il giratempo di Hermione Granger, per concludere con il seminario divulgativo ‘Come ti faccio il qubit’ sulla fisica della materia alla base della realizzazione dei qubits. L’attività educativa si avvale della collaborazione dell’Unità di ricerca in didattica della fisica dell’Università di Udine diretta dalla professoressa Marisa Michelini.



INSTALLAZIONE - “Inaugurata a fine novembre a Palazzo Blu, l’installazione artistico scientifica Quantum Jungle, si arricchisce grazie ai workshop che auspicabilmente permetteranno agli interessati di avvicinarsi ancora di più all’affascinante mondo della fisica quantistica - dichiara Stefano Del Corso, Presidente della Fondazione Pisa - Se l’installazione si è ripromessa di far vedere quella che viene definita la ‘danza dei quanti’, i workshop, dal taglio divulgativo, intendono coinvolgere con l’approfondimento teorico e con l’interazione con gli esperti. Il progetto scientifico, ideato dalla Professoressa Marilù Chiofalo dell’Università di Pisa e dalla Professoressa Sabrina Maniscalco dell’Università di Helsinki propone due appuntamenti in auditorium, tra marzo e aprile, che volentieri ospitiamo nell’ambito del sostegno che la Fondazione Pisa ha dato all’iniziativa”.



TECNOLOGIE - “Dalle tecnologie basate sulla fisica quantistica passerà una gran parte della costruzione del nostro futuro e l'Università di Pisa aspira ad essere un punto di snodo fondamentale a livello nazionale in questo settore di indagine e un ponte per preziose collaborazioni, alcune delle quali già avviate, con realtà internazionali - ha commentato il Rettore dell'Università di Pisa, Paolo Mancarella - Per poterlo fare serve, però, investire sulle nuove generazioni, attrarle verso un campo di ricerca poco conosciuto ai non addetti ai lavori. In tutto ciò, iniziative come queste, rivolte proprio a giovani che presto dovranno scegliere quale percorso universitario intraprendere, possono dare un contributo di orientamento molto importante. Per questo ci tengo a ringraziare la Professoressa Marilù Chiofalo del nostro Dipartimento di Fisica e la Professoressa Sabrina Maniscalco dell’Università di Helsinki per quanto hanno fatto e la Fondazione Palazzo Blu che, dopo l’installazione artistica, ospiterà anche questi due workshop”. Per partecipare agli eventi occorre iscriversi su eventbrite.it

M.B.