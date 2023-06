A Palazzo Blu ultimi giorni per visitare la mostra ‘Explore. Pianeta Terra’, curata da Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia, che chiude domenica 25 giugno. E stasera, in concomitanza con la Luminara, Palazzo Blu resterà aperto, in via eccezionale, fino a mezzanotte (ultimo ingresso in mostra alle ore 23). Una opportunità per tutti coloro che saranno sui Lungarni, ad ammirare lo spettacolo delle migliaia di ‘lumini’ nella notte che precede la festa di San Ranieri, per visitare oltre alla mostra ‘Explore. Pianeta Terra’, anche l’ esposizione ‘Attraversare le forme’ e la collezione permanente.