"Palacongressi a Pisa al Santa Chiara: opportunità di sviluppo"

"Con il Palazzo dei Congressi nell’area dell’ex Santa Chiara, Pisa diventerà la capitale europea della congressistica". Ne è convinto il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, che è anche coordinatore cittadino del partito, aggiungendo che "la maggioranza di centrodestra ha fatto questa scelta nell’interesse della città". "In questi giorni - osserva - abbiamo sentito tante parole al vento e invece ci sono almeno quattro buoni motivi per i quali è giusto fare il palazzo dei congressi al Santa Chiara con buona pace di chi ha perso le elezioni per due volte di fila: quell’area prospiciente la Piazza dei Miracoli è ben servita sia per quanto riguarda i parcheggi con lo ‘scambiatore’ di Via Pietrasantina, sia per quanto riguarda i collegamenti con la stazione di Pisa San Rossore, che si trova a soli 400 metri dall’ingresso del vecchio Pronto Soccorso; si trova nel cuore della città e permetterebbe aflussi positivi di congressisti e partecipanti alle fiere di entrare in contatto con il tessuto produttivo cittadino". Petrucci parla anche di rigenerazione urbana e appeal internazionale: "Rigenerare e recuperare il vecchio anziché consumare nuovo suolo è nostra priorità - conclude - e siamo convinti che il Santa Chiara senza un forte intervento pubblico che faccia da volano anche per investimenti privati sia destinato a divenire un cumulo di macerie e chi vuol governare Pisa nei prossimi 20 anni non può fare a meno di governare quell’area all’interno della quale un nuovo Palacongressi è straordinaria opportunità di sviluppo. Infine, la prospettiva di un’area congressuale e fieristica "vista" Torre è una cosa unica al mondo, che può avere un appeal internazionale: le strutture da recuperare sono di pregio assoluto e sarebbe da miopi non vederne le potenzialità".