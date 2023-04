Padroni incivili, ora tolleranza zero "Controlli e multe a chi non pulisce"

Mancata raccolta delle deiezioni animali sul territorio di Calci: è stata approvata, con un emendamento, da tutto il consiglio comunale la mozione proposta dalla lista Uniti per Calci. Mozione che ha chiesto al sindaco e alla giunta di attivarsi per avviare maggiori controlli e vigilanza (sanzioni comprese), valutando anche l’ausilio delle guardie ambientali volontarie previste dalla legge regionale o tramite altri soggetti o strumenti a cui è riconosciuta tale facoltà. "Si tratta di un atto di indirizzo politico – commentano soddisfatti i consiglieri di Uniti per Calci - che fa seguito all’interrogazione sul tema che abbiamo presentato lo scorso anno. Il nostro Comune è dotato, ormai da tempo, di un regolamento per la tutela degli animali, che prevede l’obbligo, per i conduttori dei cani, di raccogliere le deiezioni solide dei loro animali. Nonostante ciò, varie zone del territorio, tra le quali parchi pubblici frequentati anche dai bambini, sono disseminate di deiezioni. Le campagne di sensibilizzazione realizzate in questi anni dall’amministrazione, seppur condivisibili, non sono state in grado di porre fine a questo fenomeno che non accenna a diminuire.

Peraltro, nel 2016, proprio in occasione di una delle campagne, furono installati dieci dispenser di sacchetti, ma l’amministrazione, lo scorso anno, ha deciso di rimuoverli in quanto, a suo dire, venivano svuotati dopo poche ore".

"Ci troviamo di fronte a un problema oggettivo, ripetutamente denunciato dalla popolazione. Nonostante questo, dal 2017 a oggi non è stata accertata alcuna violazione e, quindi, non è stata elevata alcuna sanzione. Sicuramente ciò richiede una presenza sistematica sul territorio da parte dei soggetti preposti al controllo, il cui numero però non consente di svolgere in modo agevole questo tipo di attività. Per tale motivo abbiamo presentato questa mozione al fine di chiedere ulteriori strumenti che consentano di individuare e sanzionare coloro che, con i loro comportamenti, oltre a compromettere l’igiene, il decoro e l’immagine del territorio, vanificano gli sforzi dei cittadini che, in maniera corretta, provvedono alla raccolta delle direzioni dei loro animali" concludono i consiglieri di Uniti per Calci.