Ospedale, prima vittoria "Ci sarà una guardia fissa per dodici ore nel Pronto soccorso"

Due episodi più gravi in pochi giorni. Anche se "offese e aggressioni più lievi avvengono ogni giorno al Pronto soccorso". L’appello del sindacato Nursind raccolto "da La Nazione" e una prima risposta dei vertici aziendali. Una guardia fissa per 12 ore all’interno del Ps, una divisa che possa funzionare soprattutto come prevenzione. "Con un agente di polizia privata magari anche i parenti ci penserebbero due volte prima di offenderci", aveva spiegato Lorenzo Peluso, infermiere e rappresentante Nursind. Due i casi che hanno richiamato l’attenzione in questi ultimi giorni, un’infermiera minacciata con una siringa sabato da una persona che si era chiusa nel bagno e una collega presa a sputi nella notte fra domenica e lunedì dalla compagna di un paziente accoltellato, un uomo di origini tunisine accoltellato a Riglione. In entrambe le situazioni, erano intervenuti i carabinieri.

"Corre l’obbligo di ringraziare la dottoressa Silvia Briani, direttrice dell’Aoup, perché all’indomani degli ultimi episodi ha immediatamente disposto l’attivazione del servizio di vigilanza h12 all’interno del Ps (in aggiunta a quella notturna già in essere)", racconta Daniele Carbocci, segretario Nursind, che aveva chiesto un posto fisso di polizia. "E’ un primo passo". "Ribadiamo che la presenza del posto fisso di polizia con agenti operativi, sia una risposta adeguata sia in termini di deterrenza che di intervento rapido".

"Siamo però consapevoli – aggiunge – che l’azienda non può essere lasciata sola a gestire il tema della sicurezza". E prosegue: "A nostro parere è necessario che, così come prevede la legge 1132020 sulla sicurezza del personale sanitario, procedere in tempi certi e rapidi alla stipula dei protocolli operativi attraverso tavolo di confronto fra Prefettura e le Aziende sanitarie per garantire interventi rapidi in caso di aggressioni".

Poi la risposta ai politici che si sono occupati nei giorni scorsi della sicurezza in ospedale.

"Non abbiamo bisogno di strumentalizzazioni politiche ma di interventi concreti per la sicurezza degli operatori sanitari. Di parole ne abbiamo sentite già tante ma di fatti, dalla politica, non ne abbiamo ancora visti".

La nuova misura sarà operativa da subito.

Antonia Casini