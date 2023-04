Orlanza in corsa per Fdi lascia Sguardo di vicinato

"Per onestà intellettuale e coerenza, ho ritenuto fosse importante fare un passo indietro, per mantenere salda la apoliticità del progetto, sospendendomi dalla carica di presidente dell’associazione Sguardo di Vicinato, lasciandone la guida a Carla Colombani, già segretaria del comitato di Santa Maria, referente del gruppo di Santa Maria e socia fondatrice dell’associazione, manterrò il mio ruolo di referente dei gruppi di Putignano, Riglione e Stazione, in attesa dell’esito elettorale". Così Alessandra Orlanza annuncia la sua decisione di ricandidarsi alle elezioni amministrative nella lista di Fratelli d’Italia, partito nel quale milita da molti anni e per il quale si era già candidata nel 2018, risultando la prima dei non eletti. "In questi anni - aggiunge Orlanza - come a tutti è ben noto, ho portato avanti il progetto di Sguardo di Vicinato implementato a fine 2015 nel quartiere di Putignano e poi via via fino alla copertura dell’intero territorio comunale. Era per me doveroso rendere partecipi tutti i cittadini aderenti ai gruppi di vicinato e soprattutto, per la lealtà e coerenza che mi caratterizzano, rispettare gli impegni presi con chi mi ha accompagnato in questo percorso, i soci fondatori dell’associazione Sguardo di Vicinato e i referenti dei gruppi". La presidente autosospesa però continuerà il suo impegno "per continuare la mia missione, rafforzando quegli obiettivi, la salvaguardia del territorio a 360 gradi, il senso di comunità (inteso come sinergica collaborazione tra istituzioni e cittadini nella risoluzione delle problematiche sociali ed economiche che attanagliano la città), la diffusione della cultura della legalità, la centralizzazione delle periferie, il recupero delle aree degradate, che sono stati e sono il motore del mio agire".