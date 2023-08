"Orgoglio e sogni a Pisa: Una tifoseria speciale"

Orgoglio e sogni, progetti e tanta buona volontà di realizzarli. Il tecnico Alberto Aquilani e gli alfieri della vecchia guardia nonché calciatori bandiera Gaetano Masucci e Alessandro De Vitis tracciano la strada da seguire per la nuova stagione. Quasi un passaggio di testimone, con il nuovo arrivato in panchina accolto a braccia aperte dai senatori dello spogliatoio. "Sono emozionato, fiero e orgoglioso di essere qui - dichiara alla presentazione, con la voce rotta dall’emozione, il neotecnico pisano -. Mi aspettavo questo clima perché tanti mi avevano detto che Pisa ha una tifoseria speciale con una passione incredibile. Parole che possono sembrare banali, ma non è così e non è un fatto scontato". Incassato l’applauso della tifoseria, che ha cercato fin dai primi giorni di ritiro a Rovetta di far dimenticare il suo recente passato alla Fiorentina, ora Aquilani ha tutto da dimostrare, ma la sua voglia di caricare l’ambiente e di iniettare la sua passione e voglia di emergere alla sua prima esperienza da professionista ha infiammato i cuori dei tifosi che, così come lo spogliatoio nerazzurro, stanno dando fiducia al suo progetto tecnico. Dopo il tecnico non potevano mancare le parole di ‘Tano’ Masucci, l’unico ad aver ricevuto dalla Curva Nord un coro personalizzato. "Non riesco a trattenere l’emozione - dichiara il Tano nerazzurro -. Siamo contenti di essere tornati per preparare questa nuova stagione, e vogliamo far felici i tifosi". Masucci infatti ha meditato a lungo se rimanere in nerazzurro o ritirarsi, ma ha deciso di prolungare ancora per un altro anno la sua carriera in nerazzurro, dopo essere stato il secondo miglior attaccante della squadra lo scorso campionato, eguagliando il suo record di reti con la maglia del Pisa in un campionato (6).

L’ultimo dei senatori a parlare è Alessandro De Vitis, rimasto ai box per un lungo infortunio che lo ha costretto a saltare la preparazione: "È uno spettacolo e un privilegio essere stasera all’Arena - conclude il ‘tuttocampista’ dal cuore gentile -. Continuo a essere orgoglioso di far parte di questa squadra e di questa società. È bellissimo ritrovare tutti qui e speriamo di fare una grandissima stagione". Adesso si fa sul serio, perché venerdì sera il Pisa sarà di scena a Genova contro la Sampdoria.

Michele Bufalino