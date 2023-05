Orchestra Bonamici jr e Arcobaleno Suzuki Ensemble

Secondo e ultimo pomeriggio musicale,oggi (ore 18 – Sala Titta Ruffo), al Teatro di Pisa, con i Concerti di Primavera della Scuola di Musica Bonamici. L’Orchestra Bonamici Junior & Archibaleno Suzuki Ensemble composta da 48 bambini (tra i 3 e i 13 anni) delle classi di violino, violoncello e flauto Suzuki accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro tra secoli, luoghi e tradizioni musicali con un programma che spazia dal repertorio popolare tedesco a quello bulgaro e italiano e dal barocco al romanticismo. I biglietti (10 euro l’intero, 5 euro il ridotto junior – sotto i 12 anni) sono in vendita al botteghino di via Palestro e ai numeri 050.941188 (biglietteria telefonica); info e centralino: 050.941111. Diretti da Elisabetta Casapieri, Elena Meniconi, Lara Vecoli e Nicoletta Zannoni i componenti dell’Orchestra Bonamici Junior & Archibaleno Suzuki Ensemble eseguiranno i brani in programma seguendo il metodo Suzuki, un progetto educativo basato sull’importanza del suonare insieme con il risultato di potenziare la capacità di ascolto e di rispetto reciproco. Spiega Angelica Ditaranto, direttrice della Scuola di Musica G. Bonamici: “Attraverso l’imitazione, il metodo Suzuki, utilizzato in questo tipo di ensemble, consente l’apprendimento di uno strumento musicale sin dai 3 anni. Come un bimbo impara a parlare ascoltando e ripetendo continuamente le parole dette infinite volte dall’adulto, così impara a suonare ascoltando e ripetendo un frammento musicale, un ritmo, una melodia che gli stessi genitori, ‘addestrati’ dall’insegnante, gli proporranno nel corso della giornata affinché gli risultino familiari”.