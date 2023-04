Ora e sempre l’importante è la prevenzione

Dopo l’inondazione del 1949 che fece danni ingenti fu costruito lo scolmatore dell’Arno, un canale di 28,3 km che riceve le piene a monte della città e le restituisce al mare presso il porto di Livorno; nel ’66 però l’opera non era ancora completata, con la terribile alluvione che ne derivò; il lavoro è stato ultimato solo nel 1987 con la massima portata. Di recente si è investito per la costruzione di una foce armata per contenere l’insabbiamento che aveva molto ridotto la portata e così durante la piena del novembre 2019, l’apertura prima delle cateratte dello scolmatore di Pontedera e poi l’entrata in funzione del bacino di Roffia a San Miniato, altro intervento da poco ultimato, hanno funzionato alla perfezione facendo da "valvole di sfogo", evitando così che la piena minacciasse seriamente Pisa.

Questo dimostra che con giusti investimenti e nuove tecnologie si può mettere in sicurezza il territorio e la città scongiurando o limitando i danni delle calamità naturali. I costi da affrontare sono alti, ma per questi lavori non dovrebbero esserci limiti di spesa nei bilanci pubblici.