"Opportunità per i giovani"

E’ dedicata al decimo socio che scomparve troppo presto. Il Gva Logli Paolo di Calci (protagonista del mese di maggio quando ci si prepara alla stagione più calda) nacque il 30 aprile del 1988 con 9 soci fondatori, il decimo doveva essere proprio Paolo che morì in un incidente stradale prima della formazione del gruppo. Al presidente Federico Delle Sedie (nella foto) chiediamo quali sono le attività più importanti.

"Antincendio boschivo e protezione civile. Il Gva svolge l’antincendio boschivo in ambito comunale e regionale. Il sistema Aib regionale fa sì che il Gva possa operare in tutta la regione Toscana: eventi complessi richiedono squadre in supporto a quelle locali".

I mezzi?

"Il gruppo dispone di due autobotti fuoristrada da 3000 e 4000 litri d’acqua allestite per arrivare in posti impervi e di quattro pick up con 400 litri per gli interventi più piccoli e in zone dove i mezzi più grandi non arrivano. Contiamo circa 45 operatori Aib regolarmente addestrati dalla scuola di Siena, divisi tra autisti addetti alle tubazioni, motoseghisti e logistici".

E per la Protezione civile?

"Lavoriamo specialmente in ambito comunale in supporto alle maestranze comunali ma siamo intervenuti per il terremoto dell’Aquila e in varie alluvioni sia in Toscana che in Emilia".

Trecentosessantacinque giorni con i pisani.

"Far parte di un calendario è utile per far conoscere il sistema Aib regionale ai pisani che spesso pensano che siano i vigili del fuoco ad avere la competenza del boschivo. Ma questi ultimi si occupano delle zone vicino alle case e alle strade. Il lavoro Aib, insomma, è più complesso di quel che sembra. Una volta spento un incendio, si deve effettuare la bonifica a volte per giorni. Negli ultimi anni abbiamo avuto un calo di ricambio generazionale e mancanza di personale. Speriamo che il calendario avvicini a noi i più giovani".

A. C.