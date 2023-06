Operazione della Squadra Mobile di Pisa, arrestato un 40enne albanese con 70mila euro in contanti

Servizio serale fruttuoso per la sezione narcotici della Squadra Mobile di Pisa. In zona stazione un’auto civetta della Polizia ha notato un soggetto già noto agli operatori per spaccio, provvedendo quindi alle verifiche di rito. L’accertamento si è concluso con l’arresto del 40enne albanese. L’ora tarda, i precedenti e in generale la situazione, hanno convinto gli inquirenti a procedere con la perquisizione personale dell’operaio, per poi passare all’auto e alla perquisizione domiciliare. L’operazione si è conclusa a notte inoltrata: sono stati sequestrati in possesso dell’uomo 15 grammi di cocaina, 3 bilancine di precisione, numeroso materiale atto al confezionamento in dosi, 12,5 chili di presunta sostanza da taglio di colore marrone e in particolare la somma contante di quasi 70mila euro.