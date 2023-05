Operazione antidroga in piazza Vittorio Arrestato la seconda volta in 10 mesi

Operazione antidroga in piazza Vittorio Emanuele. Due pattuglie del Nosu hanno battuto il territorio in zona Stazione. Grazie alle informazioni raccolte sul posto, gli agenti sono riusciti ad individuare una coppia di stranieri di origine tunisina che, sotto i porticati delle Poste Centrali, stavano facendo scambi con noti tossicodipendenti, la ricostruzione. Bloccati i presunti spacciatori, sono stati sottoposti a perquisizione sul posto. Uno di loro, un 20enne pluripregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti e già tratto in arresto dal Nosu nel luglio scorso per lo stesso motivo, aveva una dose di cocaina nascosta sotto la lingua e alcuni grammi di hashish nella tasca dei pantaloni, oltre alla somma di 190 euro della quale non era in grado di giustificare la provenienza, essendo disoccupato. E’ stato arrestato per detenzione di stupefacenti e spaccio. L’altro straniero, un 30enne della stessa famiglia, che alla vista degli agenti ha deglutito , è stato portato al Pronto soccorso. Avendo comunque 10 euro e un cellulare che non ha mai smesso di ricevere chiamate, è stato denunciato per spaccio in concorso con il connazionale. Ieri mattina il giudice ha convalidato l’arresto e sottoposto lo straniero alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pisa e lo condannava alla pena di dieci mesi di reclusione e 2000 euro di multa senza sospensione condizionale della pena. Entrambi clandestini nel territorio dello Stato, gli indagati sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura.