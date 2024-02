Operatori di sportello per uffici di Poste Italiane

Poste Italiane ricerca operatori di sportello appartenenti alle categorie protette (art. 1 della l. 68/99), da inserire negli uffici postali con iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di conversione a tempo indeterminato. Sono richiesti diploma di scuola superiore quinquennale, iscrizione al collocamento mirato e grado di invalidità superiore al 45% (o al 33% in caso di invalidità accertata dall’Inail). La ricerca non riguarda tutta la Toscana, ma solo le province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia e Grosseto, più la provincia di La Spezia, in Liguria e quella di Terni, in Umbria.Poche ore alla scadenza del termine per le candidature. Per informazioni e per consultare tutte le posizioni aperte di Poste Italiane: www.posteitaliane.it/it/carriere.html.