Operai per assistenza nel settore impianti e pozzi

Cercasi operai per assistenza tecnica su prodotti di climatizzazione, per azienda nel settore impianti. Mansioni di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di climatizzazione e di riscaldamento. Si valutano profili con esperienza in ambito idraulico eo elettronica e senza esperienza. Orario full-time, dal lunedì al venerdì. Prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Sede Ponte a Egola.

Si cerca inoltre un autista, per azienda cliente nel settore edile, di trivellazione e manutenzione pozzi. La

risorsa dovrà occuparsi della guida di vari tipi di mezzi pesanti nei diversi cantieri e presso i fornitori. Richiesta precedente esperienza. Orario full-time. Contratto con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato per ampliamento dell’organico. Sede San Miniato.