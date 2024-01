Omicidio, un altro giovane in carcere per rissa

Un sesto arresto, il quinto per rissa, nell’ambito della lite che ha portato all’omicidio di ilyes Amri, il 27enne tunisino ucciso con una coltellata la sera del 5 gennaio sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele, davanti alle Poste. Poche ore dopo, il 32enne di origine georgiana, Shota Javshanashvili, difeso dall’avvocato Gian Filippo Catarsi, si è presentato dai carabinieri, dopo aver saputo dalla moglie che lo stavano cercando: si trova in carcere con l’accusa - sostengono i militari, l’unico - di omicidio. Nei giorni successivi sono stati arrestati un altro connazionale e quattro tunisini. Questi ultimi cinque tutti per rissa aggravata in concorso. Le indagini attraverso le testimonianze e le immagini della vidoesorveglianza hanno permeso di ricostruire l’episodio almeno per quanto riguarda i partecipanti. Ancora poco chiaro il movente, tra le ipotesi un acquisto di droga non andato a buon fine.

Ieri mattina l’ultimo a finire al Don Bosco è stato un 27enne di origini tunisine che sarebbe regolare sul territorio, mentre il giorno precedente la misura cautelare è stata applicata a un 19enne (regolare), sempre tunisino. L’interrogatorio si terrà giovedì. Entrambi sono tutelati dall’avvocato Enrico Roccasalvo.

Intanto si è svolto il funerale, nel suo paese di origine, della vittima che è stata rmpatriata venerdì scorso grazie anche all’Unità migranti di Pisa e a Said Talbi. La famiglia si è rivolta all’avvocato Gabriele Dell’Unto.

Tanti ancora i dubbi da sciogliere. Sarebbe stato il 32enne l’autore materiale del delitto? Amri è stato colpito più volte ma ha ricevuto un unico colpo mortale avrebbe chiarito l’autopsia. Nelle immagini della videosorveglianza si vedrebbero sia lui già in pratica inerme, sia un passaggio di coltello. Tra chi?Fondamentali saranno le consulenze dei periti.

Antonia Casini