Omicidio alle Poste, nuovi sviluppi. Arrestati i partecipanti alla rissa

Tutti in manette i soggetti che, a vario titolo, presero parte alla notte di sangue del 5 gennaio scorso. Sono stati identificati e arrestati le persone ritenute partecipanti alla rissa in piazza Vittorio Emanuele, quando fu commesso l’omicidio l’omicidio del 25enne tunisino Ilyes Amri, deceduto dopo aver ricevuto alcuni fendenti mortali.

Le prime immediate indagini dei carabinieri di Pisa – ricordiamo – portarono al fermo di un 32enne georgiano, Shota Javshanashvili, sposato e padre di due figli, unico gravemente indiziato di omicidio, dopo le attività di indagine svolte dai militari dell’Arma e coordinate dal pubblico ministero Egidio Celano. Da qui, attraverso la verifica delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, la raccolta delle testimonianze e con servizi di controllo specifici sono stati individuati dai carabinieri i partecipanti alla rissa aggravata in concorso. Per tutti è stata emessa dal gip, su richiesta della Procura della Repubblica, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, la cui esecuzione ha portato all’arresto di tre tunisini e un georgiano, che, espletate le formalità di rito, sono stati ristretti nel carcere Don Bosco o agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al contempo sono in corso ulteriori attività da parte dei militari operanti, volte a chiarire compiutamente il quadro delle responsabilità. Il primo a finire in carcere è stato Shota Javshanashvili (l’unico accusato di omicidio) è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Pisa, Sussanna Messina, davanti al quale – assistito dall’avvocato Gian Filippo Catarsi del foro di Livorno – si è avvalso della facoltà di non rispondere.

A lui gli investigatori erano arrivati, appunto, con le prime capillari indagini e dopo avere raccolto alcune testimonianza – nelle ore successive il delitto – negli ambienti di chi frequenta i loggiati dell’edificio delle Poste che è meta, soprattutto di sera, di consumatori di sostanze e sbandati. In particolare – era emerso – una ragazza, che conosceva la vittima, dette le prime determinanti indicazioni che permisero ai carabinieri di andare al domicilio del trentaduenne dove trovarono solo i familiari: questi però lo avvisarono che i carabinieri lo stavano cercando e lo convinsero a consegnarsi. Javshanashvili, quando venne contattato dai familiari, si trovava a Genova da dove fece subito ritorno a Pisa per presentarsi in caserma dove i militari procedettero al fermo.

Carlo Baroni