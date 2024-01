Omicidio alle Poste. L’indiziato resta in carcere. E’ caccia al complice

di Carlo Baroni

PISA

Shota Javshanashvili, 32 anni, sposato e padre di due figli, il georgiano indiziato dell’omicidio di Ilyes Amri, resta in misura cautelare in carcere. Ieri mattina davanti al gip di Pisa Susanna Messina – assistito dall’avvocato Gian Filippo Catarsi del foro di Livorno – lo straniero si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice, all’esito dell’udienza, pur non convalidando il fermo (come richiesto anche dal difensore) – l’uomo si era presentato spontaneamente ai carabinieri che lo stavano cercando – ha disposto che il 32enne resti al Don Bosco, sussistendo i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione del reato. A lui gli investigatori erano arrivati dopo avere raccolto alcune testimonianza – nelle ore successive il delitto del 5 gennaio – negli ambienti di chi frequenta i loggiati dell’edificio delle Poste e meta, soprattutto di sera, di consumatori di sostanze e sbandati. In particolare una ragazza, che conosceva la vittima, ha riconosciuto i georgiani che avrebbero aggredito il tunisino e ha fornito i nomi agli inquirenti che sono andati al domicilio del trentaduenne dove hanno trovato i familiari che lo hanno avvisato e convinto a consegnarsi poco dopo. Shota Javshanashvili, quando è stato contattato dai familiari, si trovava a Genova da dove ha fatto subito ritorno a Pisa per presentarsi in caserma.

Intanto sono in corso le ricerche del secondo soggetto, anche lui georgiando, accusato di aver preso a coltellate il 25enne tunisino. I carabinieri sono andati a cercarlo a casa, ma nell’appartamento c’erano solo la moglie e il figlio. L’uomo sembra non essersi più presentato a casa e anche i familiari avrebbero riferito di non sapere dove sia al momento. Le indagini sull’omicidio e le ricerche del secondo indiziato continuano a tutto campo, coordinate dal pubblico ministero Egidio Celano. L’uomo, oltre allo Shota Javshanashvili, avrebbe anche lui inferto alcune coltellate alla vittima, con un coltello con un’impugnatura bianca che non è stato ritrovato, al giovane nordafricano.

Una sequenza di colpi e fendenti, nell’ambito di una rissa che avrebbe coinvolto più soggetti , mostrata dalle immagini delle telecamere della videosorveglianza. Quali sono stati i colpi mortali emergerà dalle risultanze degli accertamenti autoptici.