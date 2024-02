Omaggio a Galilei Rush finale

Prosegue il ricco programma delle Giornate Galileiane. Fino a domani, (dalle 9 alle 18) all’Archivio di Stato (Lungarno Mediceo, 17) sarà visibile la mostra “Gli anni pisani di Galileo. Mostra documentaria” che ripercorre, tramite gli originali conservati nell’Istituto, alcune tappe della formazione e della carriera accademica dello scienziato. Alle 11 e alle 16 in programma visite guidate in tutte le giornate con accesso libero (max 30 persone). Anche oggi in Logge di Banchi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 “Galileo Experience”: Lego, laboratori, mostre e itinerari inusuali con il grande scienziato a cura di Collego e Associazione Astrofili Pisani “Galileo Galilei”. Oggi dalle ore 16 alle 17sulle Mura di Pisa (ingresso da Torre Piezometrica) “Oltre le apparenze, passeggiata teatrale attraverso le idee di Galileo e osservazioni astronomiche delle macchie solari”. Mura di Pisa ancora protagoniste alle 18.30 (ingresso da Torre Santa Maria in piazza dei Miracoli” con “Il cielo di Galileo, osservazioni astronomiche di Giove e della luna”. Per entrambi gli eventi prenotazione consigliata su www.muradipisa.it. E alle 18a Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium, in piazza San Paolo all’Orto, 21 “Mappe della Terra, mappe del cosmo: da Galileo alle onde gravitazionali” a cura di Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO), con Alessandro De Angelis (Università di Padova e Lisbona) e Irene Fiori EGO/VIRGO. Modera Vincenzo Napolano (EGO/VIRGO).

Domani alle 19 al Museo della Grafica (Palazzo Lanfranchi, Lungarno Galilei) concerto dell’ensemble Passiparsi “Vincenzo Galilei, il dissonante” con a seguire un brindisi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Il Comune di Pisa coordina un programma di appuntamenti in collaborazione con Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, Direzione regionale musei della Toscana, Museo Nazionale di Palazzo Reale, Scuola Normale Superiore, Archivio di Stato di Pisa, Università di Pisa, Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, Museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca Scientifica (Sistema Museale di Ateneo), Museo della Grafica, EGO - Osservatorio Gravitazionale Europeo, in collaborazione con associazione Astrofili Pisani “Galileo Galilei”, Collego, Mura di Pisa (Coop Culture, Itinera e Promocultura), Teatri della Resistenza, Gipsoteca di Arte Antica, Edizioni ETS.