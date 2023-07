Oltre trenta gomme forate Notte “brava“ in centro "Sono atti delinquenziali"

di Ilaria Vallerini

Nove auto vandalizzate per un totale di 36 gomme forate. E’ successo nella notte tra giovedì e venerdì, in via Nicola Pisano, in pieno centro a pochi passi dal polo ospedaliero Santa Chiara e dalla piazza dei Miracoli. Altre segnalazioni di cittadini sui social arrivano anche da via Derna, via Savi e via Roma. Secondo la ricostruzione della polizia il fatto dovrebbe essere avvenuto a notte fonda poiché a segnalazione avvenuta, l’intervento della volante si è svolto intorno alle 2.30 di notte. In queste ore le forze dell’ordine stanno rintracciando i proprietari dei veicoli, che sempre secondo la ricostruzione, sembrerebbero in parte turisti in visita alla Torre di Pisa, altri invece si suppone che siano residenti della zona. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’episodio e per individuare i responsabili del gesto, al setaccio i filmati delle telecamere che potrebbero portare le indagini a dama. Tuttavia, secondo le forze di polizia, per ora non ci sono elementi per pensare ad un gesto mirato, ma piuttosto ad una “bravata“.

"Non si può definire una “bravata“ – secondo Paolo Mioni del Comitato Santa Maria –, ma piuttosto dobbiamo parlare di un gravissimo atto delinquenziale in pieno centro e a pochi passi dalla meravigliosa piazza dei Miracoli. Il problema resta il solito, chiediamo da molto tempo più controlli sul territorio, più telecamere da installare negli angoli ciechi del centro (tante strade ne sono ancora sprovviste), e poi anche una soluzione per mettere al riparo le auto dei residenti con parcheggi più consoni. Oltre a questo chiediamo al Comune più sicurezza nel centro storico con presidi e pattugliamenti notturni".

"Del resto – conclude Mioni – non è la prima volta che i residenti si trovano a dover pagare per danneggiamenti ai propri veicoli. Siamo veramente stremati".