Oltre 530 alberi nelle scuole. Partiti i lavori sul litorale

di Enrico Mattia Del Punta

Sono partiti i lavori nei giardini scolastici pisani per piantare 535 nuovi alberi. Ieri mattina, il sindaco di Pisa, Michele Conti e il vicesindaco con delega al verde urbano Raffaele Latrofa hanno fatto un sopralluogo alla scuola primaria Viviani di Marina di Pisa per fare un primo punto sulla realizzazione del progetto "Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano" per cui il Comune di Pisa si è aggiudicato il finanziamento di oltre 471mila euro dal bando del Ministero della Transizione Ecologica. I lavori sono partiti dalle scuole del litorale, in particolare dalla primaria Viviani a Marina, dove sono stati messi a dimora in questi giorni 75 alberi, dalla Quasimodo al Calambrone, dove sono in corso i lavori per 71 nuovi impianti arborei e Newbery a Marina, dove ne vengono messi a dimora altri 29, per poi passare alle scuole in città e concludersi entro il mese di marzo, per un totale 535 nuovi alberi e 50 arbusti.

"Ogni albero nuovo che piantiamo – spiega il primo cittadino - è un investimento sul futuro dei nostri bambini. Quelli che sono oggi alberelli, tra 20-30 anni avranno sviluppato chiome in grado di assorbire gli agenti inquinanti e produrre ossigeno. È fondamentale agire adesso per lasciare alle future generazioni un patrimonio arboreo incrementato e rinnovato, che possa contribuire a contrastare i cambiamenti climatici in atto". Il programma nello specifico prevede la sistemazione di cortili ed aree verdi di 25 plessi scolastici sparsi sull’intero territorio comunale. "Il finanziamento ministeriale che siamo riusciti a intercettare - dichiara Latrofa - ci ha permesso di intervenire con un progetto di forestazione urbana dedicato ai giardini scolastici che ha una duplice valenza: da un lato un forte impatto a livello ecologico-ambientale, dall’altro una valenza educativa, perché può rappresentare l’occasione per far capire ai bambini l’evoluzione di una pianta, la sua capacità di assorbire gli agenti inquinanti". Per la scelta delle specie, si è tenuto conto delle loro caratteristiche riguardo l’assorbimento degli agenti inquinanti, la provenienza, la bassa allergenicità e la presenza nel sito, favorendo la biodiversità. Tra queste sono state scelte aceri, platani, querce, tigli, frassini, tamerici, lecci, magnolie, catalpe, peri, carrubi.