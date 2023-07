Oltre 2 milioni per il Litorale Le proposte di Fratelli d’Italia "I soldi dell’ex Gea per Marina"

Litorale avanti tutta. Potrebbe essere sintetizzato così il voto della maggioranza che nella maratona dell’ultima seduta del consiglio comunale prima dell’interruzione estiva ha approvato la variazione di bilancio con tre ordini del giorno di Fratelli d’Italia (sottoscritti anche dalle altre forze politiche della coalizione di centrodestra). Il primo, scritto dal vicepresidente del consiglio comunale Francesco Niccolai (nella foto), invita "il sindaco e la giunta a predisporre gli atti necessari per valutare l’impiego e la destinazione dei fondi derivanti dalla vendita dei terreni ex-Gea a Marina di Pisa per un valore di circa 1,7 milioni di euro per la riqualificazione della zona con nuovi marciapiedi, strade e cassonetti nei pressi di piazza Viviani, la costruzione dell’asse viario via Barbolani-via Ivizza prevedendo i parcheggi; l’illuminazione di viale D’Annunzio anche in più lotti". Un "tesoretto" di risorse che, secondo Niccolai, possono "ulteriormente migliorare il nostro litorale, dopo le manutenzioni straordinarie degli anni scorsi".

Il secondo ordine del giorno approvato dalla maggioranza riguarda invece il recupero di una vocazione storica di Tirrenia, quella legata all’industria cinematografica, e chiede all’amministrazione di "mettere in campo tutti gli strumenti necessari per una collaborazione con la società Cinecittà Spa per la costruzione della ‘Cinecittà pisana’ negli studios di Tirrenia, valutando anche la creazione di un Museo del cinema pisano". Infine, l’ultimo è quello che chiede di affidare a Farmacie comunali i locali dell’ex Palp per costruire in quell’edificio "una cittadella socosanitaria". In particolare, il documento propone di costituire un centro polifunzionale con servizi d’urgenza e del 118, con studi di medici generali e privati, con sportelli di sostegno psicologico e con il servizio di Guardia Medica sia notturna che diurna in particolare (ma non solo) nella stagione estiva, anche in partenariato con le cooperative sociali. Inoltre il capogruppo di Fdi, Maurizio Nerini, ha proposto che "Farmacie Comunali si attivi per erogare servizi domiciliari, sociali, di analisi e di consegna di farmaci anche in partenariato con cooperative sociali e soggetti del settore".

Gab. Mas.