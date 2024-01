Oltre 10mila processi pendenti. Ma le performance migliorano e aumenta l’informatizzazione

di Carlo Baroni

Più processi definiti e meno pendenze. Anche con l’organico in sofferenza si registrano buone performance. Nel corso dell’anno giudiziario 2022-2023 – emerge dalla relazione annuale – è diminuito il numero di cause iscritte al contenzioso civile, sia di rito ordinario che procedimenti speciali, mentre sono aumentate le iscrizioni per le sezioni lavoro e volontaria giurisdizione. Anche il numero delle pendenze finali complessive è diminuito considerevolmente. I dati parlano in questa direzione: 8833 i procedimenti pervenuti, 9766 quelli definiti, 10771 i pendenti finali. Riguardo agli obiettivi di smaltimento dei carichi i risultati sono appunto positivi: traguardo centrato con un complessivo di 1207 sentenze depositate nell’anno di riferimento.

Per quanto riguardo l’attività requirente il procuratore facente funzioni, dottor Giovanni Porpora – si legge nel report –, dopo aver esposto la situazione di grave scopertura dell’ufficio ha evidenziato come tutto questo non "ha impedito, tuttavia, l’ulteriore incremento di un rimarchevole trend positivo, progressivamente incrementatosi nel corso degli ultimi anni". Al momento, la pendenza di fine periodo è pari a 4428 procedimenti, con riguardo agli indagati noti, con una decrescita del 6% rispetto alle pendenze di fine periodo dell’anno precedente. "Si tratta di un numero che – si legge –, distribuito in modo sufficientemente equilibrato fra i singoli magistrati, da un lato assicura la puntuale trattazione dei procedimenti di maggiore rilievo, dall’altro consente all’attività di segreteria di procedere con la necessaria vigilanza sul complesso dei procedimenti pendenti".

Il tribunale di Pisa, per quanto previsto dal Pnrr, ha incrementato le dotazioni informatiche per favorire la transazione digitale e la dematerializzazione dei fascicoli. Le recenti forniture di nuovi dispositivi informatici – sottolinea la relazione – , l’intuitività dei programmi e la buona volontà del personale fanno auspicare per il futuro un sensibile miglioramento del già buono stato di informatizzazione giuridica nel tribunale.

La pianta organica dei magistrati del tribunale si compone di 28 Unità. Il posto di presidente del tribunale e coordinatore uffici giudici di pace è ancora vacante. Per quanto riguarda la sezione civile: 13 giudici assegnati in organico; presenti effettivi solo 9 giudici, un posto vacante, e 2 giudici assenti per astensione obbligatoria, un magistrato in congedo per motivi di salute. Sezione penale: 12 giudici assegnati, presenti 8 più un magistrato pianta organica flessibile, 2 posti vacanti, n. un magistrato assente per astensione obbligatoria. Ci sono poi 12 Gop in organico (7 al civile e 5 al penale): presenti 8 (di cui 7 assegnati alla sezione civile e uno assegnato alla sezione penale. La percentuale di scopertura, che per anni è stata stabile al 26%, con il trasferimento di tre giudici a seguito del concorso per tramutamenti, è discesa al 17%. Tuttavia l’organico effettivo è di poco migliorato,