Oggi saranno ospitate nel circolo Arci Alhambra di via Fermi

Una riunione aperta, su iniziativa dell’Arci. Oggi al cicrolo Alhambra di via fermi 27, alle 18.30, si terrà un primo incontro tra famiglie dei ragazzi rimasti feriti venerdì scorso, gli avvocati che hanno dato la disponibilità a seguirli (Andrea Callaioli, Andrea Di Giuliomaria, Francesco Cerri) e gli studenti. A distanza di una settimana ci sarà un primo confronto informativo e organizzativo.

Sono stati 15, in totale, i giovani finiti al pronto soccorso, di cui undici minorenni. Hanno riportato prognosi che vanno dai 5 giorni, per chi ha avuto un lieve trauma cranico o contusioni, ai 30 per chi ha avuto fratture alle mani. Un 17enne è rimasto ricoverato per un giorno in osservazione. Non ci sarebbero al momento ancora indagati fra di loro, ma, nei prossimi giorni, potrebbero arrivare denunce anche nei loro confronti. Proprio ieri il ministro dell’Interno Piantedosi ha annunciato che ci sono quattro denunciati per resistenza aggravata e per violazione dell’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, quello che riguarda il preavviso delle manifestazioni al questore, tra i manifestanti. Si sta dunque valutando già la difesa.

I genitori che si sono rivolti ai legali stanno aumentando. E potrebbero crescere ancora. "In queste ore abbiamo sentito altri genitori degli studenti picchiati venerdì mattina in via San Frediano e attendiamo altre risposte", aveva spiegato l’avvocato Callaioli. L’appello è perché oggi, alla riunione, siano in tanti.

"C’è l’intenzione di capire e chiedere le responsabilità – aveva detto Callaioli – Le famiglie valuteranno se fare querela. Ma i ragazzi saranno sicuramente identificati e quindi denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e o manifestazione non autorizzata e avranno bisogno di difesa".