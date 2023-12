"Oggi noi atlete e sportive unite per dire no alla violenza sulle donne"

Correre per dare un messaggio. Tutti insieme. Il Guppo podistico Rossini Pisa "a nome di tutta la Podistica Rossini, che con i suoi progetti di inclusione è da sempre impegnata a sostenere la parità di genere, desidera ringraziare gli organizzatori della Maratona di Pisa e Sergio Costanzo per le generosità dimostrata verso la nostra iniziativa "Stop violenza sulle donne". "Abbiamo corso tutte insieme con divisa realizzata per l’occasione “Stop Violenza sulle donne” perché pensiamo che la corsa sia libertà prima di tutto e che possa anche salvare la libertà, rendendo la donna libera di gestirsi il proprio tempo, di poter uscire quando e come vuole e con chi vuole: questo è il messaggio che vogliamo dare; con questa corsa vogliamo gridare e denunciare i troppi casi di violenza sulle donne alcuni noti alle cronache ma anche alcuni che non emergono, ma comunque subdoli e pericolosi". "Ricordiamo – prosegue il messaggio – come la corsa possa provare a salvare la libertà citando il caso della ultrarunner Stephanie Case che se avesse ascoltato la voce di chi le diceva che fondare un’organizzazione no profit in Afghanistan era troppo difficile e pericoloso, Free To Run, non sarebbe mai nata. Lei decise di ascoltare solo le donne afghane per dare loro l’opportunità e la speranza di imparare a correre. Uno strumento di emancipazione e istruzione. A piu di un anno dal ritorno dei talebani nel Paese, le cose sono cambiate. Le donne non possono più correre all’aria aperta, ma le loro voci sono tutt’altro che mute. Al di la dei casi anche eclatanti che avvengono nella nostra nazione, non possiamo dimenticare altri luoghi del mondo in cui vengono violati addirittura i diritti basilari come quello semplice di stare all’aria aperta ed è anche per questo che abbiamo deciso di unirci in questa corsa come maratonete e atlete, nel nome della libertà prima di tutto e perché, prendendo in prestito il pensiero di Maya Angelou, pensiamo che “Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte“".