Oggi nella chiesa di San Sisto l’ultimo saluto ad Antonio San Sisto

Oggi oggi alle 15 nella chiesa di San Sisto, in piazza Buonamici, i funerali di Antonio Sostegni, l’imprenditore di 97 anni che ha impresso in modo indelebile il marchio dei Cantieri di Pisa nel settore della nautica a livello mondiale grazie al successo planetario della serie Akhir. Sarà don Salvatore Glorioso a celebrare le esequie. Sostegni è morto mercoledì mattina in seguito a un improvviso malore nella sua casa di Lungarno Pacinotti. La sua sua visione ha permesso lo sviluppo della nautica nella Darsena Pisana da lui scelta a metà del secolo scorso come distretto industriale sui navicelli, quando la via d’acqua pisana stava vivendo un progressivo declino, usata per lo più dai trasporti logistici militari americani da e per la base di Camp Darby. In pochi anni il suo cantiere è diventato un gioiello capace di produrre imbarcazioni vendute in tutto il mondo, attraendo sul territorio altri investitori che oggi hanno reso questo comparto produttivo un fiore all’occhiello dell’industria toscana.